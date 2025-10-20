Si perdono su Monte Gemma: paura per due escursionisti in provincia di Frosinone

A seguito di chiamata NUE per richiesta di soccorso da parte di persone disperse a Santa Serena, la squadra Vf del Comando di Frosinone ha raggiunto il posto indicato dalla Sala Operativa che, mantenendo il contatto telefonico con i malcapitati, forniva indicazioni utili alla salvaguardia della loro incolumità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Gli escursionisti si erano avventurati lungo l’itinerario che da Santa Serena arriva a Monte Gemma perdendo però l’orientamento.

I vigili del fuoco li hanno localizzati e raggiunti grazie alla posizione geolocalizzata dal NUE al momento della chiamata.

Entrambi gli escursionisti sono stati raggiunti intorno alle ore 20.30; erano in buone condizioni, e, condotti in località Santa Serena, sono rientrati autonomamente con la propria autovettura.