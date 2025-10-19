Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Màkari – S4E1 – Ferragosto è capo d’inverno
23:45 TG1 Sera
23:50 Speciale Tg1 – Stelle
01:00 Che tempo fa
01:05 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 N.C.I.S. Origins S1E17 – Operazione Tramonto
21:50 N.C.I.S. S22E17 – Istinto omicida
22:45 La Nuova DS
00:30 L’altra DS
Rai 3
20:00 Blob
20:30 PresaDiretta
21:20 Trafficanti di uomini – PresaDiretta
23:10 Per troppo amore. Il femminicidio di Caterina D’Andrea – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
00:30 In mezz’ora
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:32 Fuori dal coro
00:56 Il buio nell’anima
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – La notte nel cuore
21:21 La notte nel cuore – PrimaTv
23:50 Pressing
01:35 TG5
Italia 1
20:26 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:12 Sono Lillo
01:55 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il caso Spotlight
23:45 Uozzap Cinema
00:25 In Onda
TV8
21:00 F1 Paddock Live Pre Gara
22:30 F1
00:15 F1 Podio
00:30 F1 Paddock Live Post Gara
01:00 Pechino Express
NOVE
20:00 Che tempo che fa
22:45 Che tempo che fa – Il tavolo
01:00 Circo Massimo
20 — Venti
21:10 Bomb Squad – PrimaTv
23:00 Senza nome e senza regole
00:58 Supergirl
Rai 4
20:35 Wild Cards S1E2 – Show Me the Murder
21:21 Hood Witch – Roqya
23:01 Quicksand
00:28 Anica appuntamento al cinema
00:31 My heart can’t beat unless you tell it to – Legami di sangue
Iris
21:15 Blood Diamond – Diamanti di sangue
23:57 Il lato positivo
Rai 5
20:29 Rai News Giorno
20:31 Il mondo con gli occhi di Overland – Ecuador: meraviglie naturali e tradizioni ancestrali – 27/08/2024
21:22 5000 anni e + La rivoluzione francese
22:23 Italia: Viaggio nella bellezza. Giacomo Boni, l’archeologo del Foro Romano (pt.1)
23:16 Iconologie Quotidiane. Discorso sulle immagini sacre e profane di Gabriele Paleotti (pt.4)
23:24 Liza Minnelli. La figlia prediletta di Hollywood
00:17 Decades Rock: Cyndi Lauper & Friends
01:33 Rock Legends: Ramones
Rai Movie
21:10 I tre moschettieri
23:00 Speciale Festa del Cinema di Roma 2025
23:20 Correre per ricominciare
01:25 La coppia dei campioni
Rai Premium
21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 17/10/2025
23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E26
00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E27
01:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E28
01:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E29
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Il Trono di Spade
23:40 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:45 Sky Sport 24 Night
00:45 Triangle of Sadness
Twentyseven
20:22 Super Car
21:15 Una notte da leoni
23:05 Le amiche della sposa
01:12 Miami Vice
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 French Kiss
23:30 Angelus di Papa Leone XIV
23:45 Cenerentola a Parigi
LA7 Cinema
21:15 Full Monty – Squattrinati organizzati
23:00 Sex Tape – Finiti in rete
00:55 Magnolia
La 5
20:34 Tradimento
21:10 Ti va di ballare?
23:15 Amici di Maria
01:33 Grande Fratello Live
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Il pesce innamorato
22:50 Il mio West
00:31 I laureati
Focus
20:32 Presenze aliene
21:25 Extreme Animals
22:16 I campioni del regno animale
23:26 Le meraviglie del parco di Yellowstone
00:37 Canada: Un anno nella natura selvaggia
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:15 Joseph
01:30 Balthazar
TOP Crime
20:21 The Mentalist
21:14 Il ritorno di Colombo
23:07 La signora in giallo: Vagone letto con omicidio
00:51 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:21 Mom
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:23 Amityville possession
01:24 One Piece
DMAX
20:40 Avamposti
21:55 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:45 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Elisabetta Stricklan
20:30 Passato e Presente – Paolo VI e Atenagora: inizio di un dialogo – 22/02/2022
21:10 Il conformista
23:00 Gulag p2 1934-45
23:55 Pillole Argo La ricchezza della cultura.
00:05 Rai News Notte
00:10 Il giorno e la storia
00:30 IQ XVIII serie – Cristo in trono tra gli Apostoli, Basilica di Santa Pudenziana, Roma- Il mosaico absidale con Cristo in trono tra gli Apostoli
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
