Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:25 Ballando con le Stelle
23:55 TG1 Sera
23:59 Ballando con le Stelle
01:30 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone
23:00 Il Sabato al 90°
00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana
00:48 Meteo 2
00:55 TG2 Mizar
Rai 3
20:00 Blob – TrumPax
20:20 La Confessione
21:20 Sapiens, un solo pianeta – Un mondo che finisce
23:50 Le sentinelle della biodiversità – Passeriformi
23:55 TG3 Mondo
00:20 TG3 Agenda del Mondo
00:25 Meteo 3
00:40 Mi fanno male i capelli
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Air Force One
00:07 Eyes Wide Shut
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 Tu si que vales
00:16 Speciale Tg5
Italia 1
20:33 NCIS – Unità Anticrimine
21:26 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva
23:14 300
01:24 Studio aperto – la giornata
01:40 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In altre parole
00:00 L’amante
TV8
20:00 F1 Paddock Live Post Sprint
20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:00 Aspettando il GP
22:15 Warm Up
22:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint
23:00 F1
00:15 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint
NOVE
20:00 Fratelli di Crozza
21:30 Accordi & Disaccordi
20 — Venti
21:10 Senza nome e senza regole
23:29 Star Trek Beyond
01:44 Supergirl
Rai 4
20:30 Alert: Missing Persons Unit S1E8 Craig
21:19 Salt
23:01 Sezione 8
00:40 Anica appuntamento al cinema
00:43 Lionheart – Scommessa vincente
Iris
21:14 L’uomo di neve
23:43 Flightplan-Mistero in volo
01:40 Gold – La grande truffa
Rai 5
20:32 Il mondo con gli occhi di Overland – Ecuador: dalle Ande all’Amazzonia – 20/08/2024
21:23 Splendida Cornice – Puntata del 16/10/2025
23:56 David Bowie: A Reality Tour
00:54 Rock Legends: Simple Minds
Rai Movie
21:10 Belva di guerra
23:05 Quel maledetto treno blindato
00:55 After 3
Rai Premium
21:20 Blanca – S3E3 – Il delfino
23:05 Balene – Amiche per sempre – S1E7 – S’intravede la terra ferma
00:05 Balene – Amiche per sempre – S1E8 – L’approdo
01:05 La Nuova Squadra – S2E13
Cielo
20:05 Affari al buio
20:30 Affari di famiglia
21:20 Gomorra – La serie
23:35 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:40 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:30 Colombo
21:13 Le amiche della sposa
23:28 To Rome with love
01:27 Miami Vice
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 Nelle tue mani – Bartolo Longo, il Santo del Rosario
22:05 La musica del cuore
00:18 Amore tra le nuvole
LA7 Cinema
21:15 Agente 007 – Missione Goldfinger
23:25 Toro scatenato
01:55 7 sconosciuti a El Royale
La 5
20:10 La notte nel cuore
21:10 Rosamunde Pilcher: Il coraggio di ricominciare
22:59 Sedotta da uno sconosciuto
00:39 Grande Fratello Live
Real Time
21:25 Dottor Hekim – Medico geniale
00:15 La clinica del pus
Cine34
21:15 L’ insegnante
23:14 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono
01:17 Il macellaio
Focus
20:35 Presenze aliene
21:28 L’Egitto dei faraoni: ascesa e caduta di una civiltà – PrimaTv
23:43 Paradisi naturali dell’America centrale
00:56 Cascate Victoria – Eden africano
Giallo
21:10 Il giovane ispettore Morse
23:05 L’ispettore Dalgliesh
01:05 I misteri di Brokenwood
TOP Crime
20:15 The Mentalist
21:13 La signora in giallo: Vagone letto con omicidio
23:06 La donna del lago
01:05 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:16 Mom
21:15 Amityville possession
23:22 Abandoned
01:31 One Piece
DMAX
20:30 Affari al buio – Texas
21:25 Falegnami ad alta quota
23:15 Il boss del paranormal
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Aurelio Musi
20:30 Passato e Presente – Il processo di Norimberga – 18/06/2020
21:10 Tutti giù per terra
22:35 La casa dei bambini
23:40 Il sacrificio di Salvo D’Acquisto
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
