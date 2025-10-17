Gavignano – Confermato per domani, sabato 18 ottobre 2025, l’incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci, nonostante l’attentato denunciato nella mattinata di oggi.

Gavignano, confermato l’incontro con Sigfrido Ranucci domani pomeriggio: i dettagli

L’incontro si svolgerà presso la palestra della Scuola “Innocenzo III” di Gavignano, alle ore 17:30. Maggiori dettagli nella locandina in evidenza.

Solidarietà a Sigfrido Ranucci: presidio oggi a Roma

In solidarietà al giornalista e conduttore di Report, previsto per oggi pomeriggio, a Roma, un presidio che Usigrai e Fnsi hanno organizzato per le ore 16:00 a via Teulada. Indagini ancora in corso: seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Locandina in evidenza dalla Pro Loco di Gavignano