Esplode un ordigno sotto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci: indagini in corso, ecco cosa è successo

L’attentato è avvenuto nella notte, come dichiarato dallo stesso giornalista.

Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà.

“Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.

La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, è la descrizione dell’attentato avvenuto questa notte e rilasciata sulla pagina ufficiale di Report su Facebook.

A nome di tutta la nostra Redazione, esprimiamo la nostra solidarietà a Sigfrido Ranucci.

Indagini in corso: seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dalla storia pubblicata da Report