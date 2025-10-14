Colleferro – Modifiche alla circolazione in via Toti: ecco quando e perché, tutti i dettagli dal Comune.

Info e dettagli

“Il Comune di Colleferro informa la cittadinanza che, a causa di opere di scavo e posa condotta per la messa in sicurezza e riparazione di una dispersione di gas richieste da Italgas Reti S.p.a., la viabilità in Via E. Toti subirà delle limitazioni nei giorni:

15, 16, 17 ottobre 2025

20, 21 ottobre 2025

Orario delle Limitazioni

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 08:00 fino alle ore 17:30.

Dettagli sulle Modifiche alla Viabilità

È istituito il Divieto di Transito come segue:

Via E. Toti all’incrocio con Via Vicinale Bracchi:

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto residenti, veicoli di Soccorso e Forze di Polizia, autocarri superiori a 3,5 t e Autobus.

Via E. Toti all’incrocio con Corso F. Turati:

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto veicoli di Soccorso e Forze di Polizia, autocarri superiori a 3,5 t e Autobus.

Nelle aree contigue al cantiere è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale installata e a utilizzare percorsi alternativi.

Ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo per i possibili disagi, necessari a garantire la sicurezza sulla nostra rete del gas”, è quanto comunicato dal Comune di Colleferro.

Foto di repertorio