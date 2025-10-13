Torna l’appuntamento con i dibattiti scientifici a Colleferro: il prossimo incontro si terrà sabato 18 ottobre, presso l’aula di alta formazione R.Morandi in Biblioteca.

Dibattiti scientifici a Colleferro: appuntamento a sabato prossimo, i dettagli sulla conferenza

La conferenza è prevista per sabato 18 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso la Biblioteca, aula di alta formazione R.Morandi. Il tema della conferenza è “DATE NASCOSTE NEI RIFERIMENTI ASTRONOMICI DI OPERE D’ARTE E LETTERARIE”; il relatore sarà il Dott.Franco Leone.

Il coordinatore e portavoce del team scientifico è Mauro Marozza, che ricorda che le conferenze aspirano a fare un approfondimento sulle tematiche trattate.

Inoltre, viene data a tutti la possibilità di proporre una propria conferenza nel campo scientifico e partecipare al dibattito.

Il gruppo si incontra in biblioteca alle ore 11.00 tutti i sabati per parlare di scienza nelle varie tematiche ed è aperto a tutti.

Il tema della prossima conferenza

Non è raro trovare, tra le righe o i versi di un’opera della letteratura o tra i colori e le immagini di un’opera d’arte, dei riferimenti a fenomeni o a configurazioni astronomici che permettono di risalire a date storiche o di fantasia a cui legare quei riferimenti. Verranno quindi presi in esame dei riferimenti per capire se possono essere usati, e in che modo, per una datazione.