Prevenzione al maschile: due giornate di screening gratuito all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino

In occasione del mese dedicato alla prevenzione femminile e alla campagna Ottobre Rosa, la ASL di Frosinone ribadisce il proprio impegno per la salute di tutti, promuovendo anche la prevenzione maschile.

Prevenzione al maschile: due giornate di screening gratuito all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino, i dettagli dalla ASL Frosinone

La UOSD di Endoscopia Urologica dell’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino organizza due giornate di screening gratuito dedicate alle patologie prostatiche: mercoledì 29 ottobre lo screening per l’Ipertrofia Prostatica Benigna e martedì 18 novembre lo screening per il Carcinoma Prostatico.

Le visite si svolgeranno dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00. Per partecipare è necessario essere muniti di impegnativa per visita urologica, con la seguente dicitura: per l’esame del 29/10 – Screening Ipertrofia Prostatica Benigna e per quello del 18/11 – Screening Cancro della Prostata.

È preferibile presentarsi con esito recente del test PSA.

Con questa iniziativa, la ASL di Frosinone rinnova il proprio impegno per una prevenzione inclusiva, che valorizzi la salute maschile e femminile con pari attenzione e cura.

La prevenzione è un diritto e una responsabilità condivisa, che riguarda uomini e donne, giovani e anziani, e che può fare la differenza nella vita di ciascuno.

