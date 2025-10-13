Frosinone, cinque episodi di abbandono di rifiuti in poche ore: la denuncia dei volontari

Frosinone – Grave la situazione ambientale che affligge il capoluogo ciociaro, con continui episodi di abbandono di rifiuti, specialmente in via Selva dei Muli: la denuncia dell’Associazione Fare Verde Provincia di Frosinone APS.

La denuncia

L’Associazione Fare Verde Provincia di Frosinone APS esprime profonda indignazione per la grave situazione ambientale che affligge il territorio comunale, in particolare in via Selva dei Muli, dove i volontari di Fare Verde Città di Frosinone hanno segnalato ben cinque episodi di abbandono di rifiuti in poche ore.

Questa zona, paradossalmente al centro di ambiziosi progetti di sviluppo logistico, si presenta oggi come simbolo di incuria e degrado, evidenziando una preoccupante mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. Mentre per l’areale Selva dei Muli si parla di infrastrutture faraoniche e investimenti milionari, non si riesce nemmeno a garantire la pulizia di una strada.

“L’inciviltà di chi abbandona rifiuti padroneggia, ma il Comune si comporta come se il fatto non lo riguardasse eppure si tratta di atti criminali,” dichiara Fare Verde Provincia di Frosinone APS, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è oggi un reato penale, come stabilito dal Parlamento Italiano.

A rendere ancora più grave la situazione è il caso di via Cassiopea, dove rifiuti abbandonati sono stati segnalati da quasi un anno sia al Comune che ad altre Autorità competenti. Le PEC inviate sembrano essere cadute nel vuoto, ignorate o forse mai lette. A tal proposito l’Associazione ironizza amaramente: “Forse i funzionari hanno problemi con la vista.”

L’associazione chiede con forza:

Interventi immediati di bonifica nelle aree segnalate

Maggiore controllo del territorio e sanzioni efficaci contro i responsabili

Risposte concrete alle segnalazioni inviate dai cittadini e dalle associazioni.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS rinnova il suo impegno per la tutela dell’ambiente e invita la cittadinanza a non rassegnarsi al degrado, ma a denunciare ogni forma di inciviltà. Il rispetto del territorio è il primo passo verso una comunità più giusta e sostenibile.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, Fare Verde Città di Frosinone