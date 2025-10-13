Roma – Alle ore 20:30 circa di ieri, 12 ottobre 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Aldo Capitini con due squadre ( 10/A e 18/A ), un’autobotte, il carro autoprotettore più il funzionario di guardia.

Roma, fiamme in un appartamento: paura in una palazzina, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a causa di un incendio divampato in un appartamento al piano primo, di una palazzina di tre.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: il celere intervento dei soccorritori ha evitato alle fiamme di propagarsi negli appartamenti confinanti. L’abitazione coinvolta è provvisoriamente inagibile; sul posto presenti anche il 118 e le Forze dell’Ordine. Al momento, non sono note le cause dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.