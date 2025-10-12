Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai borseggi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati a tutelare turisti e cittadini che ogni giorno vivono e visitano la Capitale.

Roma, giro di vite contro i borseggiatori: arrestate 11 persone, i dettagli

Negli ultimi giorni sono state arrestate 11 persone, gravemente indiziate di borseggi ai danni di turisti e residenti, messi a segno sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici.

In particolare, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato due algerini di 19 e 25 anni che, fingendosi clienti all’interno di una gelateria di via Cavour, hanno asportato lo zaino di un turista spagnolo.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno arrestato due sorelle bulgare di 26 e 39 anni, notate subito dopo aver asportato una pochette dalla borsa di una turista che era in fila proprio per visitare il monumento.

Anche in metropolitana, alla fermata Repubblica, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un cittadino romeno sorpreso dai militari subito dopo aver asportato il cellulare dal marsupio di un turista danese che si apprestava ad entrare in un vagone.

Stessa sorte per un altro cittadino romeno di 61 anni arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia, sorpreso nella metro Ottaviano dopo aver asportato il portafogli dalla borsa di un’anziana turista canadese.

Poche ore dopo, di nuovo alla fermata Repubblica, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato un cittadino romeno di 58 anni. L’uomo, già noto ai militari per precedenti arresti per furti con destrezza, è stato sottoposto a controllo e risultato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che ha violato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo di 53 anni e una donna di 38, gravemente indiziati di furto aggravato. I due, dopo aver individuato e seguito la vittima lungo le strade del centro storico, le hanno asportato il portafogli dallo zaino. I militari, che si trovavano in zona per un servizio di prevenzione, li hanno sorpresi e bloccati immediatamente, recuperando l’intera refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario, un turista statunitense.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due giovani romeni di 22 e 20 anni, che in Via San Pio X sono stati notati dai militari dopo aver sottratto il portafoglio dalla borsa a tracolla di una turista americana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.