Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi – Puntata del 12/10/2025

21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E7 – S’intravede la terra ferma

22:40 Balene – Amiche per sempre – S1E8 – L’approdo

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1 – L’onda coreana, Corea mania – Puntata del 12/10/2025

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E16 – Serata tra donne

21:50 N.C.I.S. Origins S1E16 – La verità di Bugs

22:45 La Nuova DS – Puntata del 12/10/2025

23:35 La Domenica Sportiva – 70 anni in 70 minuti

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Allarme Crack – PresaDiretta

21:20 Terra ultima chiamata – PresaDiretta

23:10 Fuga d’amore, il caso Maria Paola Gaglianone – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Fuori dal coro

00:58 La moglie dell’astronauta

Canale 5

20:00 TG5

20:39 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – La notte nel cuore

21:25 La notte nel cuore – PrimaTv

00:09 TG5

Italia 1

20:22 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:10 American dad! – PrimaTv

01:56 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La maschera di ferro

23:45 Uozzap Cinema

00:35 Tg La7

TV8

21:30 I delitti del BarLume

23:25 Italia’s Got Talent

01:35 Big Mama

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:00 Circo Massimo

20 — Venti

21:09 xXx – Il ritorno di Xander Cage

23:16 King Arthur

01:34 Supergirl

Rai 4

20:23 Criminal Minds: Evolution S17E10 Salvate i bambini

21:21 Bolgen – The Wave

23:10 The Deep Dark

00:55 Anica appuntamento al cinema

00:58 Antlers – Spirito insaziabile

Iris

21:14 Braveheart – Cuore impavido

00:46 Scuola di cult

00:54 L’ uomo dai 7 capestri

Rai 5

20:21 Iconologie Quotidiane. Sofonisba Anguissola, Fanciullo morso da un gambero (pt.3)

20:29 Le strade di Overland – Borneo malese: l’anima del Sarawak – 06/09/2023

21:20 Lucio per amico. Ricordando Battisti

22:51 Elvis Presley ’56 Special

23:52 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

Rai Movie

21:10 Botte di Natale

22:55 Buon compleanno Mr. Grape

01:00 Fire Squad – Incubo di fuoco

Rai Premium

21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 10/10/2025

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E21

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E22

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E23

Cielo

20:05 Affari di famiglia

20:35 Qualificazioni Coppa del Mondo

22:45 UEFA European Qualifiers World Cup

23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:05 Sky Sport 24 Night

Twentyseven

20:16 Super Car

21:14 Una settimana da Dio

23:12 Molto incinta

01:34 Miami Vice

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Amore tra le nuvole

23:20 Angelus di Papa Leone XIV

23:35 Il gran lupo chiama

LA7 Cinema

21:15 In & Out

23:05 In Her Shoes – Se fossi lei

01:25 Casa mia, casa mia…

La 5

21:10 Un amore all’improvviso

23:08 Amici di Maria

01:18 Grande Fratello Live

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi

Cine34

21:00 Fuochi d’artificio

22:56 I laureati

00:49 Roba da ricchi

Focus

20:31 Presenze aliene

21:25 Extreme animals

22:16 Extreme Animals

23:19 Le meraviglie del parco di Yellowstone

00:30 Canada: Un anno nella natura selvaggia

01:33 Ingegneria degli Epic Fail

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 McDonald & Dodds

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 Il ritorno di Colombo

23:11 Poirot: La serie infernale

Italia 2

20:21 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:27 Il villaggio dei dannati

DMAX

21:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:25 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Mario Pacifici

20:30 Passato e Presente – Cristoforo Colombo. La lettera che cambiò il mondo

21:10 Quo vadis, Aida?

22:50 Speciali Storia ’25-’26 Gulag 1917 – 1933 p.1

23:45 Incontri di Indro Montanelli. Dino De Laurentiis

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:20 Grande Fratello

Foto di repertorio