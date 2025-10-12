Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi – Puntata del 12/10/2025
21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E7 – S’intravede la terra ferma
22:40 Balene – Amiche per sempre – S1E8 – L’approdo
23:40 TG1 Sera
23:45 Speciale Tg1 – L’onda coreana, Corea mania – Puntata del 12/10/2025
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 N.C.I.S. S22E16 – Serata tra donne
21:50 N.C.I.S. Origins S1E16 – La verità di Bugs
22:45 La Nuova DS – Puntata del 12/10/2025
23:35 La Domenica Sportiva – 70 anni in 70 minuti
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Allarme Crack – PresaDiretta
21:20 Terra ultima chiamata – PresaDiretta
23:10 Fuga d’amore, il caso Maria Paola Gaglianone – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Fuori dal coro
00:58 La moglie dell’astronauta
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – La notte nel cuore
21:25 La notte nel cuore – PrimaTv
00:09 TG5
Italia 1
20:22 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:10 American dad! – PrimaTv
01:56 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La maschera di ferro
23:45 Uozzap Cinema
00:35 Tg La7
TV8
21:30 I delitti del BarLume
23:25 Italia’s Got Talent
01:35 Big Mama
NOVE
20:00 Che tempo che fa
22:45 Che tempo che fa – Il tavolo
01:00 Circo Massimo
20 — Venti
21:09 xXx – Il ritorno di Xander Cage
23:16 King Arthur
01:34 Supergirl
Rai 4
20:23 Criminal Minds: Evolution S17E10 Salvate i bambini
21:21 Bolgen – The Wave
23:10 The Deep Dark
00:55 Anica appuntamento al cinema
00:58 Antlers – Spirito insaziabile
Iris
21:14 Braveheart – Cuore impavido
00:46 Scuola di cult
00:54 L’ uomo dai 7 capestri
Rai 5
20:21 Iconologie Quotidiane. Sofonisba Anguissola, Fanciullo morso da un gambero (pt.3)
20:29 Le strade di Overland – Borneo malese: l’anima del Sarawak – 06/09/2023
21:20 Lucio per amico. Ricordando Battisti
22:51 Elvis Presley ’56 Special
23:52 Radiohead – Soundtrack for a Revolution
Rai Movie
21:10 Botte di Natale
22:55 Buon compleanno Mr. Grape
01:00 Fire Squad – Incubo di fuoco
Rai Premium
21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 10/10/2025
23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E21
00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E22
01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E23
Cielo
20:05 Affari di famiglia
20:35 Qualificazioni Coppa del Mondo
22:45 UEFA European Qualifiers World Cup
23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:05 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:16 Super Car
21:14 Una settimana da Dio
23:12 Molto incinta
01:34 Miami Vice
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Amore tra le nuvole
23:20 Angelus di Papa Leone XIV
23:35 Il gran lupo chiama
LA7 Cinema
21:15 In & Out
23:05 In Her Shoes – Se fossi lei
01:25 Casa mia, casa mia…
La 5
21:10 Un amore all’improvviso
23:08 Amici di Maria
01:18 Grande Fratello Live
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
Cine34
21:00 Fuochi d’artificio
22:56 I laureati
00:49 Roba da ricchi
Focus
20:31 Presenze aliene
21:25 Extreme animals
22:16 Extreme Animals
23:19 Le meraviglie del parco di Yellowstone
00:30 Canada: Un anno nella natura selvaggia
01:33 Ingegneria degli Epic Fail
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 McDonald & Dodds
TOP Crime
20:15 The Mentalist
21:14 Il ritorno di Colombo
23:11 Poirot: La serie infernale
Italia 2
20:21 Mom
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:27 Il villaggio dei dannati
DMAX
21:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:25 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Mario Pacifici
20:30 Passato e Presente – Cristoforo Colombo. La lettera che cambiò il mondo
21:10 Quo vadis, Aida?
22:50 Speciali Storia ’25-’26 Gulag 1917 – 1933 p.1
23:45 Incontri di Indro Montanelli. Dino De Laurentiis
00:00 Rai News Notte
00:05 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:20 Grande Fratello
