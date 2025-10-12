Cronaca

Fiumicino, fiamme in una sauna in un hotel di lusso: intervengono i Vigili del Fuoco

Di Redazione -
Alle ore 9.15 circa di oggi, domenica 12 ottobre 2025, la Sala Operativa ha inviato due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Autoprotettori e il Carro Teli presso il Comune di Fiumicino in Via Arturo Ferrarin.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio divampato in una sauna all’interno dell’hotel Hilton nei locali palestra. Non ci sono stati feriti.

Funzionario VVF di servizio, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Da chiarire l’origine dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.