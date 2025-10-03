Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Roma, nel corso di normali servizi di controllo economico del territorio, hanno eseguito un’attività d’iniziativa nei confronti di un residente nel Comune di Fiumicino, che si è conclusa con il sequestro di un’intera piantagione di marijuana.
Fiumicino, serra “stupefacente” in giardino: sequestrati 300 kg di marijuana, segnalato un uomo di 60 anni
I Finanzieri della Compagnia di Fiumicino hanno scoperto, nel giardino dell’abitazione dello stesso, una serra
che, occultata da vegetazione spontanea, celava diverse piante di marijuana, per lo più alte oltre 3 metri, con
infiorescenze mature.
All’interno della serra era presente un efficientissimo sistema automatico di irrigazione, semi per ulteriori
produzioni e numerosi concimi per garantire una crescita ottimale delle piante.
Il responsabile, un cittadino italiano di 60 anni, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia
per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti
La responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna.
Foto di repertorio