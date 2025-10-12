Attualità Viabilità

Roma Sud, chiuso il ramo di immissione sulla A1: i dettagli

Di Redazione -
a1 chiuso tratto valmontone

Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

Info e dettagli

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

  • per chi proviene dalla Diramazione Roma sud: uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare sulla A1 alla stazione di Valmontone;

  • per i veicoli provenienti dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma): immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Napoli.

