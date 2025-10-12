Controlli ad Artena e Colleferro: lavoro nero e violazioni sulla sicurezza, sospesa un’attività

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno effettuato mirato servizio di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, finalizzato al contrasto e alla repressione della criminalità diffusa con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada.

I controlli ad Artena e Colleferro: sospesa un’attività

Il bilancio dell’operazione, svolta con particolare riguardo nei territori di Colleferro e Artena, è di 5 persone denunciate a piede libero e un uomo segnalato al Prefetto per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, il responsabile di un cantiere edile, 36enne italiano, è stato denunciato per aver impiegato manodopera di immigrati clandestini, non regolarizzati, oltre ad aver violato le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Successivamente i Carabinieri hanno sospeso l’attività e sanzionato con una multa complessiva da 18mila euro.

Nel corso dei controlli, tre cittadini albanesi, sono stati denunciati perché al controllo sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Successivamente sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Roma per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Le altre denunce e segnalazioni

Un 60enne del luogo, invece, è stato denunciato in stato di libertà poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri, oltre al sequestro del veicolo;

A Valmontone, un 17enne è stato segnalato al Prefettura poiché trovato in possesso di modiche quantità di stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 85 persone e controllati 55 veicoli, alcuni di questi sanzionati per delle violazioni al codice della strada con una multa complessiva di 500 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.