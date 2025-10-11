Colleferro, corteo contro la corsa al riarmo il prossimo 26 ottobre

Colleferro – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da Assemblea No War Valle del Sacco e Campagna Disarmiamoli Valle del Sacco.

In linea con l’invito delle comunità palestinesi ad “unire le lotte ed a riconoscere il sionismo dentro casa nostra” abbiamo deciso di indire per domenica 26 ottobre un corteo a Colleferro.

Cittadin*, associazioni, comitati, organizzazioni sindacali e amministrazioni locali sono invitate a partecipare e ad unirsi sotto un’unica bandiera, quella palestinese, per pretendere con forza che il genocidio venga fermato, per ribadire il no al riarmo e per promuovere la riconversione dell’industria bellica.

Come ben sappiamo la corsa al riarmo coinvolge anche i nostri territori: ad Anagni la ex Winchester, ora proprietà di KNDS Ammo Italy, si sta ampliando per iniziare la produzione di nitrogelatina, anche la KNDS di Colleferro (ex Simmel Difesa) sta ampliando i suoi locali per aumentare la capacità di immagazzinare materiali bellici, mentre l’Avio Spa di Colleferro (controllata dalla famigerata Leonardo) sta ampliando i suoi locali nell’area del 3C ed ha aperto una sede negli Stati Uniti per iniziare nuove collaborazioni con l’esercito americano.

Le armi prodotte nei nostri territori sono indirettamente complici del genocidio in corso: le munizioni e i sistemi d’arma fabbricati nelle nostre aziende alimentano la stessa macchina bellica che sta massacrando la popolazione palestinese. Ogni proiettile, ogni componente militare prodotto qui contribuisce a perpetrare questa ed altre tragedie umanitarie.

Siamo perfettamente coscient* della delicatezza del tema e di quanto sia importante che i posti di lavoro in queste aziende non vengano persi, per questo siamo fermamente convint* che la riconversione sia l’unica strada possibile.

Appuntamento domenica 26 ottobre alle ore 14:30 presso i giardini di Colleferro Scalo vicino al piazzale della stazione.

