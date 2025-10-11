Attualità Viabilità

Roma Sud, chiusa per una notte l’entrata di San Cesareo

a1 chiuso tratto valmontone

Roma Sud – Chiusa per una notte l’entrata di San Cesareo: ecco tutti i dettagli e le info.

Info e dettagli

Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa l’entrata di San Cesareo, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.

