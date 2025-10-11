Controlli antidroga a Roma: altre otto persone in manette

Nel corso di mirati servizi di controllo antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 8 persone.

Servizi antidroga a Roma: ancora otto arresti

L’attività investigativa, condotta in diverse aree della Capitale, ha portato al sequestro di quantità significative di cocaina, crack e hashish, pronte per essere immesse sul mercato illecito. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Più precisamente, in via Aurelia, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria hanno arrestato un giovane di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, due bilancini e 545 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un ulteriore grammo di cocaina e un altro bilancino.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 27enne, già sorvegliato speciale, trovato in possesso, presso la sua abitazione, di 55 g di hashish nascosti in un barattolo, oltre a materiale per il confezionamento.

Nei pressi della fermata metro Battistini, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 22enne, senza fissa dimora, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente polacco. Il giovane è stato trovato in possesso anche di 3 g di hashish.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Montesacro hanno arrestato un 32enne, notato mentre cedeva droga a bordo di un’auto a noleggio. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 7,3 g di cocaina, 13,4 g di crack e 215 euro.

I Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno arrestato un 25enne, con precedenti, trovato alla guida di un’auto con 6 involucri di cocaina pari a 5 g complessivi.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 37enne, con precedenti, trovato in possesso di 6,5 g di cocaina suddivisi in 11 dosi e 6,65 g di crack.

In via Tor Tre Teste, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un 35enne, senza occupazione e con precedenti, trovato con 2,9 g di cocaina suddivisi in 5 dosi.

Infine, in via De Nobili, i Carabinieri della Stazione Garbatella hanno arrestato un 40enne, trovato a seguito di un controllo d’iniziativa, con 1 g di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 30 g di cocaina, 41 g di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.