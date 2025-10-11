Paliano in marcia per la Palestina libera e a difesa della dignità umana e della vita

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre 2025, si è svolta a Paliano una marcia per la Palestina libera e per la pace. Il racconto dal primo cittadino, Domenico Alfieri.

Il racconto della manifestazione per la pace e la Palestina Libera a Paliano

“Paliano sceglie da che parte stare, dalla parte della pace e dei diritti.

Nel nostro piccolo abbiamo voluto accendere una luce.

Non abbiamo voluto organizzare la marcia per parteggiare in un conflitto ma a difesa della dignità umana e della vita.

E non smetteremo di marciare finché ogni bambino potrà tornare a sognare e ogni famiglia avrà il suo diritto a vivere in una Palestina libera.

Ringrazio tutti gli intervenuti, i tantissimi rappresentanti istituzionali delle Città amiche, le Associazioni e la Dottoressa Ghada Shihadeh, rappresentante dell’Associazione Mamme narranti e cittadina palestinese.

Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale che ci hanno aiutato nell’organizzazione della Marcia”, è quanto raccontato in una nota stampa dal Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Foto da Facebook