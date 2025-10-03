Paliano in marcia per la Palestina: appuntamento a venerdì 10 ottobre in piazza, ecco tutti i dettagli riportati dal primo cittadino, Domenico Alfieri.
Paliano in marcia per la Palestina libera: i dettagli
“Nonostante il blocco degli aiuti e il continuo massacro, alziamo la voce per chiedere la fine dell’occupazione e il cessate il fuoco!
VENERDÌ 10 OTTOBRE, ORE 18:30:
- Partenza da Piazza XVII Martiri
- Arrivo in Piazza Marcantonio Colonna (dove esporremo la bandiera palestinese dall’Ex Pretura)
Porta con te qualcosa per fare rumore!”, è quanto riportato tramite nota stampa.
