Paliano in marcia per la Palestina: appuntamento a venerdì 10 ottobre in piazza

Paliano in marcia per la Palestina: appuntamento a venerdì 10 ottobre in piazza, ecco tutti i dettagli riportati dal primo cittadino, Domenico Alfieri.

Paliano in marcia per la Palestina libera: i dettagli

“Nonostante il blocco degli aiuti e il continuo massacro, alziamo la voce per chiedere la fine dell’occupazione e il cessate il fuoco!

VENERDÌ 10 OTTOBRE, ORE 18:30:

  • Partenza da Piazza XVII Martiri

  • Arrivo in Piazza Marcantonio Colonna (dove esporremo la bandiera palestinese dall’Ex Pretura)

Porta con te qualcosa per fare rumore!”, è quanto riportato tramite nota stampa.

