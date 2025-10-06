Intercettato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale l’uomo responsabile di aver abbandonato, in più occasioni, dei sacchetti di rifiuti sulle sponde del fiume, lanciandoli dal parapetto del Lungotevere.

Roma, lancia rifiuti nel Tevere: denunciato un 47enne, interviene la Polizia Locale

Ricevute le prime segnalazioni, gli agenti del I Gruppo Prati dei caschi bianchi hanno avviato subito le indagini del caso risalendo, nel giro di poco tempo, al responsabile, un cittadino residente fuori Roma, che si recava nella Capitale per motivi di lavoro.

Gli operanti, dopo aver visionato le immagini di diverse telecamere della zona, hanno individuato l’uomo che, a bordo del proprio veicolo, era solito fermarsi in un tratto del

Lungotevere, per poi avviarsi a piedi lungo il parapetto che costeggia il fiume e gettare i sacchetti dei rifiuti domestici sugli argini del Tevere.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dalle pattuglie sul luogo dei fatti, è stato possibile appurare la presenza di numerose buste di plastica contenenti rifiuti indifferenziati.

Una volta risaliti alla sua identità, il responsabile, un uomo di 47 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per gravi reati ambientali legati ad una reiterata attività di abbandono di rifiuti in area soggetta a vincoli naturalistici e paesaggistici.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.