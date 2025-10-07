Con la cerimonia di sabato 27 settembre nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi, sono stati proclamati i vincitori della XVI edizione del Premio letterario “Fiuggi Storia-Lazio Meridionale & Terre di Confine 2025”, promosso dalla Fondazione Giuseppe Levi Pelloni, evento voluto dallo storico Piero Melograni e dal giornalista Pino Pelloni.

Al concorso “Fiuggi Storia Lazio Meridionale 2025”, un prestigioso riconoscimento per lo scrittore di Segni, Daniele Priori

Tra le opere che hanno ricevuto la menzione d’onore, vi è anche il libro “La Curia e il Fisco contro Maria, accusata di libertà – La Giurisdizione del Vescovo di Segni nell’Ottocento” (Atlantide Editore), di Daniele Priori, che, attraverso la lettura delle pagine processuali conservate nell’Archivio Storico Diocesano Innocenzo III, ha aperto uno squarcio sulla vita di tutti i giorni, in quel periodo storico, delle comunità di Segni, Montelanico, Gavignano, Artena (allora Montefortino) e Valmontone: timore e rispetto dell’autorità vescovile in funzione giudicante, ma anche beghe di paese e regolamenti di conti personali che trovavano vendetta nelle aule giudiziarie.

Dunque, un premio che rende onore alla storia e alla tradizione di Segni!