Segni, rogo tossico a Sacriporto: due denunce

Alle ore 23:30 circa del 2 settembre scorso, a Segni, l’attenzione di una volante del Commissariato di P.S. Colleferro è stata richiamata da una densa e scura coltre di fumo visibile nella zona di Sacriporto.

Bruciano rifiuti domestici: due denunciati in zona Sacriporto, a Segni

Gli agenti, consapevoli dell’allarme sociale legato ai roghi tossici, hanno deciso di perlustrare l’area.

Dopo un’accurata ricerca, i poliziotti hanno individuato la fonte del fumo in una zona appartata di via Consolare Latina, dove hanno scoperto due persone che stavano alimentando un fuoco con rifiuti domestici di vario genere, tra cui mobili, elettrodomestici e materiali plastici.

Una volta notata la presenza degli agenti, i due soggetti non hanno opposto resistenza e hanno ammesso le proprie responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e accertato la presenza di un secondo mucchio di rifiuti, parzialmente bruciato, contenente anche un frigorifero.

L’intera area è stata posta sotto sequestro e i due responsabili sono stati identificati e denunciati per reati in materia ambientale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.