OperaCamion arriva domani a Colleferro con La Tosca: spettacolo anticipato alle 18:00

Di Redazione -
Un TIR che diventa palcoscenico, un teatro mobile che porta la grande lirica nelle piazze. È OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che anche quest’anno varca i confini della Capitale per raggiungere il territorio regionale e domani, 7 ottobre 2025, arriva a Colleferro.

OperaCamion arriva domani a Colleferro con La Tosca: spettacolo anticipato alle 18:00, appuntamento a Piazza Italia

Su richiesta della sovrintendenza del Teatro dell’Opera di Roma, La Tosca prevista per domani 7 ottobre alle 19.00 è stata anticipata alle 18.00, per motivi legati alle temperature meteo.

L’appuntamento è quindi a Piazza Italia, alle ore 18:00: l’evento è gratuito.

Maggiori dettagli nella locandina in evidenza. 