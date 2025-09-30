Il Teatro dell’Opera di Roma porta “Tosca” a Colleferro con l’OperaCamion

Un TIR che diventa palcoscenico, un teatro mobile che porta la grande lirica nelle piazze. È OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che anche quest’anno varca i confini della Capitale per raggiungere il territorio regionale.

I dettagli sull’evento

L’iniziativa è resa possibile grazie a un emendamento al Bilancio di assestamento della Regione Lazio, promosso dal Consigliere regionale del Gruppo Sinistra Civica Ecologista Claudio Marotta e approvato all’unanimità dal Consiglio, che ha finanziato il progetto.

OperaCamion, progetto dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con l’Assessore Massimiliano Smeriglio, ha l’obiettivo di portare l’opera fuori dai luoghi tradizionali, trasformando spazi urbani e periferici in teatri accessibili e inclusivi. L’iniziativa rientra in una strategia culturale più ampia del Teatro dell’Opera di Roma, che punta a valorizzare il territorio, promuovere la partecipazione e generare occasioni di socialità e rigenerazione, in cui l’opera lirica si fonde con lo spirito della strada e con l’energia dei quartieri e delle comunità.

Gli spettatori – grandi e piccoli – portano le sedie da casa, si ritrovano in piazza e diventano parte di un rito collettivo, dove la cultura si fa accessibile, conviviale, popolare.

Tosca, l’opera romana per antonomasia, è la storia di amore e passione tra la cantante Tosca e il pittore Cavaradossi. Un titolo particolarmente caro al Teatro dell’Opera di Roma che il 1° novembre 2025 celebrerà il culmine del 125° anniversario della prima rappresentazione di Tosca al Costanzi, iniziato il 14 gennaio scorso alla presenza del Presidente della Repubblica, con la trasmissione dell’opera in diretta nazionale su Rai 3.

Per OperaCamion, regia, costumi e luci sono affidati a Manu Lalli, le scene a Daniele Leone, mentre sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma salirà Carlo Donadio. L’opera è presentata in una versione ridotta ma completa. Accanto all’Orchestra e ai giovani cantanti – tra cui alcuni del progetto “Fabbrica” Young Artist Program – parteciperanno anche la Scuola di Canto Corale dell’Opera di Roma e i cori individuati nel territorio di Roma Capitale in collaborazione con la Cappella Vestiniana della Basilica di San Vitale al Quirinale, diretti da Andrea Rossi. L’adattamento orchestrale è a cura di Vito Lo Re.

Il primo appuntamento regionale sarà venerdì 3 ottobre alle ore 19.00 in Piazza Italia a Colleferro, con “Tosca” di Giacomo Puccini, melodramma in tre atti tra i più celebri e appassionanti del repertorio lirico. Ù

Il Sindaco del Comune di Colleferro, Pierluigi Sanna definisce questo “un evento unico e straordinario nel suo genere che, nel 90° anniversario della fondazione della Città. Dopo la presenza del Premio Nobel Giorgio Parisi e della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il Teatro dell’Opera di Roma e la Tosca Colleferro è sede di un altro evento storico destinato a restare nella memoria del territorio”.

L’ingresso è libero e gratuito, non serve il biglietto ma basta portarsi la sedia da casa, altrimenti le trovate in piazza.