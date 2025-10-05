Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E5 – In balia delle onde
22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E6 – Ritrovare la rotta
23:35 TG1 Sera
23:40 Speciale Tg1 – Storie Africane
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 N.C.I.S. S22E15 – Rane e alligatori
21:50 N.C.I.S. Origins S1E15 – Dalle ceneri
22:45 La Nuova DS
00:30 L’altra DS
Rai 3
20:00 Blob
20:30 La guerra totale – PresaDiretta
23:10 Un giorno di ordinaria follia – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
00:30 In mezz’ora
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Fuori dal coro
00:57 Genius
Canale 5
20:42 La ruota della fortuna
21:39 La riassunto – notte nel cuore
21:40 La notte nel cuore – PrimaTv
00:06 Pressing
01:51 TG5
Italia 1
20:27 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:11 American dad! – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il cliente
23:30 Copycat – Omicidi in serie
TV8
20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 I delitti del Barlume – Gatte da pelare
23:15 Italia’s Got Talent
NOVE
20:00 Che tempo che fa
22:45 Che tempo che fa – Il tavolo
01:00 Fratelli di Crozza
20 — Venti
21:04 Uncharted
23:18 Bastardi senza gloria
Rai 4
20:22 Criminal Minds: Evolution S17E8
21:19 Mandrake
22:48 Vermin
00:41 Anica appuntamento al cinema
00:44 Cobweb
Iris
21:14 Cuori ribelli
00:01 The Departed – Il bene e il male
Rai 5
20:22 Iconologie Quotidiane. Invenzioni, capricci di carceri di Giovanni Battista Piranesi
20:30 Le strade di Overland – Uganda: il cuore verde d’Africa – 19/07/2023
21:21 A modo mio – Patty Pravo
22:54 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star
00:25 Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi
Rai Movie
21:10 Potenza virtuale
22:50 Le Mans ’66 – La grande sfida
01:25 Margin Call
Rai Premium
21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 03/10/2025
23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E16
00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E17
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:15 Il Trono di Spade
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
00:30 Elle
Twentyseven
20:19 Super car
21:17 2 single a nozze – Wedding Crashers
23:19 Matrimonio a quattro mani
01:02 Miami Vice
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Exodus – Dei e re
00:10 Angelus di Papa Leone XIV
00:25 Francesco
LA7d
21:15 Terapia d’urto
23:15 Ricomincio da capo
01:05 I tartassati
La 5
20:34 Tradimento
21:10 Wedding Every Weekend
22:50 Amici di Maria
01:00 Grande Fratello Live
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Ma cosa ci dice il cervello
22:58 Una notte da dottore
00:39 Simpatici e antipatici
Focus
20:35 Enigmi alieni – PrimaTv
21:26 Trecento – La leggenda degli spartani di Leonida – PrimaTv
22:26 Il codice Da Vinci: che cosa c’e’ di vero? – PrimaTv
23:47 Il mondo polare – PrimaTv
00:52 Magie segrete della natura
01:47 Magic moments – The spell of nature
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 McDonald & Dodds
01:10 I misteri di Whitstable Pearl
TOP Crime
20:21 The Mentalist
21:16 Il ritorno di Colombo
23:07 Poirot
Italia 2
20:25 Mom
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:29 La cosa
01:33 One Piece
DMAX
21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:15 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Linda Laura Sabbadini
20:30 Passato e Presente – Garibaldi e la Francia – 09/12/2024
21:10 Il colore della libertà
22:50 I fratelli della foresta: la resistenza all’URSS
23:45 R.A.M Noi c’eravamo-Corrispondenti dal fronte:Floyd Gibbons
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. Rosalba Carriera, autoritratto con il ritratto della sorella (pt.5)
Mediaset Extra
21:20 Grande Fratello
