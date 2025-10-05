Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E5 – In balia delle onde

22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E6 – Ritrovare la rotta

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Storie Africane

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E15 – Rane e alligatori

21:50 N.C.I.S. Origins S1E15 – Dalle ceneri

22:45 La Nuova DS

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 La guerra totale – PresaDiretta

23:10 Un giorno di ordinaria follia – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Fuori dal coro

00:57 Genius

Canale 5

20:42 La ruota della fortuna

21:39 La riassunto – notte nel cuore

21:40 La notte nel cuore – PrimaTv

00:06 Pressing

01:51 TG5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:11 American dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il cliente

23:30 Copycat – Omicidi in serie

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del Barlume – Gatte da pelare

23:15 Italia’s Got Talent

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:04 Uncharted

23:18 Bastardi senza gloria

Rai 4

20:22 Criminal Minds: Evolution S17E8

21:19 Mandrake

22:48 Vermin

00:41 Anica appuntamento al cinema

00:44 Cobweb

Iris

21:14 Cuori ribelli

00:01 The Departed – Il bene e il male

Rai 5

20:22 Iconologie Quotidiane. Invenzioni, capricci di carceri di Giovanni Battista Piranesi

20:30 Le strade di Overland – Uganda: il cuore verde d’Africa – 19/07/2023

21:21 A modo mio – Patty Pravo

22:54 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

00:25 Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi

Rai Movie

21:10 Potenza virtuale

22:50 Le Mans ’66 – La grande sfida

01:25 Margin Call

Rai Premium

21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 03/10/2025

23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E16

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E17

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Il Trono di Spade

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

00:30 Elle

Twentyseven

20:19 Super car

21:17 2 single a nozze – Wedding Crashers

23:19 Matrimonio a quattro mani

01:02 Miami Vice

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Exodus – Dei e re

00:10 Angelus di Papa Leone XIV

00:25 Francesco

LA7d

21:15 Terapia d’urto

23:15 Ricomincio da capo

01:05 I tartassati

La 5

20:34 Tradimento

21:10 Wedding Every Weekend

22:50 Amici di Maria

01:00 Grande Fratello Live

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Ma cosa ci dice il cervello

22:58 Una notte da dottore

00:39 Simpatici e antipatici

Focus

20:35 Enigmi alieni – PrimaTv

21:26 Trecento – La leggenda degli spartani di Leonida – PrimaTv

22:26 Il codice Da Vinci: che cosa c’e’ di vero? – PrimaTv

23:47 Il mondo polare – PrimaTv

00:52 Magie segrete della natura

01:47 Magic moments – The spell of nature

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 McDonald & Dodds

01:10 I misteri di Whitstable Pearl

TOP Crime

20:21 The Mentalist

21:16 Il ritorno di Colombo

23:07 Poirot

Italia 2

20:25 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:29 La cosa

01:33 One Piece

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Linda Laura Sabbadini

20:30 Passato e Presente – Garibaldi e la Francia – 09/12/2024

21:10 Il colore della libertà

22:50 I fratelli della foresta: la resistenza all’URSS

23:45 R.A.M Noi c’eravamo-Corrispondenti dal fronte:Floyd Gibbons

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. Rosalba Carriera, autoritratto con il ritratto della sorella (pt.5)

Mediaset Extra

21:20 Grande Fratello

