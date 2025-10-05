Roma Nord, chiusa l’uscita di Fiano Romano: i dettagli

Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Fiano Romano, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
I dettagli
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500.
Si precisa che sarà chiuso il ramo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina.
Leggi anche – Roma. Mercato illegale di via Severini, ennesimo blitz: sequestrati 37 quintali di merce e due denunciati
In alternativa si potrà accedere alla stazione percorrendo il ramo esterno di entrata dalla SS4 Dir.
Foto di repertorio