Attualità Viabilità

Roma Nord, chiusa l’uscita di Fiano Romano: i dettagli

Di Redazione -
a1 chiuso tratto valmontone

Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Fiano Romano, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

I dettagli

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500.

Si precisa che sarà chiuso il ramo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina.

In alternativa si potrà accedere alla stazione percorrendo il ramo esterno di entrata dalla SS4 Dir.

