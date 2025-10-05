Sono all’ordine del giorno gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale volti a contrastare i fenomeni illeciti e l’abusivismo commerciale in tutto il territorio capitolino. Prosegue la lotta contro i mercatini illegali, con vendita prevalentemente di ciarpame e articoli di provenienza furtiva.

Roma. Mercato illegale di via Severini, ennesimo blitz: sequestrati 37 quintali di merce e due denunciati dalla Polizia Locale

Ieri sera, 4 ottobre 2025, dopo le 23.00, una trentina di agenti dell’Unità Spe, Sicurezza Pubblica Emergenziale, hanno effettuato l’ennesimo blitz nell’area di Via Gino Severini e piazzale Pino Pascali, nei pressi del mercato di Porta Portese Est: sequestrati 37 quintali di ciarpame, oltre al sequestro penale nei confronti di cittadino di nazionalità romena, denunciato per ricettazione, in quanto sorpreso a vendere tablet, televisori, computer e altri prodotti elettronici di dubbia provenienza. Un altro uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Caschi bianchi impegnati anche nella consueta vigilanza nelle zone movida: nella sola serata di ieri circa 600 i verbali per soste irregolari e comportamenti scorretti alla guida: una decina le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sono stati una cinquantina gli illeciti contestati ai gestori di locali pubblici ed attività commerciali, perlopiù per occupazioni di suolo pubblico abusive, trattazione non conforme dei rifiuti e carenze igienico sanitarie, in modo particolare nei quartieri di Trastevere, Ponte Milvio, Tuscolano, Prenestino, Eur e Garbatella.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.