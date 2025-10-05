Blitz antiborseggi a Roma: nove arresti e una denuncia

Roma – Prosegue la scia dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, servizi mirati contro i borseggi, a tutela dei tanti turisti e cittadini che affollano quotidianamente la città.

Gli arresti contro i borseggi a Roma

Negli ultimi giorni sono state arrestate altre 9 persone, gravemente indiziate di borseggi e molestie ai danni di turisti e residenti, messi a segno sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici.

Il bilancio dell’attività è di 9 persone arrestate e una denunciata alla Procura della Repubblica.

Momenti di paura ieri pomeriggio in largo Agnensi, nei pressi del Colosseo, dove una turista cinese di 30 anni, ha raccontato di essere stata vittima di una molestia. Secondo quanto riferito dalla ragazza, un uomo si sarebbe avvicinato a lei proponendole alcune foto istantanee con lo sfondo del Colosseo. Durante il breve servizio fotografico, approfittando della situazione, l’uomo l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. La turista, scossa dall’accaduto, ha immediatamente chiesto aiuto ai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, presenti in zona per i controlli antiborseggio. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, l’uomo è stato rapidamente individuato e bloccato. Il presunto autore della molestia è stato identificato in un cittadino del Bangladesh di 30 anni, gravemente indiziato di violenza sessuale.

Poco dopo, gli stessi militari, in via delle Muratte, hanno arrestato un cittadino algerino, sorpreso all’interno di un fast food, dopo aver portato via una borsa con all’interno 1500 euro in contanti, di un turista russo, che l’aveva momentaneamente poggiata sulla sedia al suo fianco. Borsa e contanti recuperati e restituiti alla vittima.

Alla fermata metropolitana Repubblica, i Carabinieri della Stazione Roma Macao, invece, hanno arresto un cittadino cileno, poiché sorpreso mentre asportava un portafogli ad un turista tedesco.

Stessa sorte per un cittadino somalo di 35 anni, arrestato dai militari, notato mentre portava via il cellulare di ragazzo di 21 anni, che in attesa del treno, si era addormentato su una panchina.

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, nel giro di poche ore, sempre nella metropolitana capitolina, hanno arrestato tre persone sorprese tra le fermate Termini e Colosseo, mentre tentavano di impossessarsi dei portafogli dei viaggiatori presenti nel convoglio.

Infine, sempre nella metropolitana fermata Barberini, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato tre cittadine romene di età compresa tra i 20 e i 32 anni, sorprese all’interno del convoglio mentre stavano per portar via il portafogli di una turista.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.