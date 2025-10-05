Roma – Dal 6 ottobre al 7 dicembre il servizio tranviario della città non sarà in funzione in conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria che Anas realizzerà sulla Tangenziale Est, nel tratto sopraelevato. I ponteggi che saranno installati lungo la sede tranviaria di via Prenestina impediranno l’uscita dei tram dal deposito, situato sulla stessa strada, con la conseguente disattivazione della rete aerea di alimentazione.

I dettagli

Nel periodo di interruzione del servizio Atac effettuerà lavori di ammodernamento dei binari su diversi punti della rete cittadina. In particolare, saranno effettuate tre manutenzioni straordinarie: il rinnovo dell’armamento dei binari, le sottostazioni e degli scambi di Celio, Ostiense e Galeno. Questi interventi erano inizialmente previsti per il 2026, ma saranno effettuati in questo periodo, sfruttando lo stop forzato della linea tramviaria, evitando ulteriori interruzioni e disagi alla cittadinanza in altri periodi dell’anno. Fino ad oggi è stato rinnovato il 30% dei binari esistenti, circa 20 km su un totale dell’intera rete tramviaria della Capitale di 64 km. Rimangono da rinnovare altri 15 km nei prossimi tre anni, di cui 2 riguardano gli interventi descritti sopra.

Dal 6 ottobre al 7 dicembre le sei linee di tram saranno sostituite da bus in che incrementeranno in modo significativo il numero di corse, aumentando i posti a disposizione e riducendo i tempi di attesa alle fermate.

In particolare, nei giorni feriali il servizio sostitutivo garantirà:

Sulla linea 2 i bus effettueranno 444 corse giornaliere in confronto ai 337 tranviari (+32%)

Sulla linea 3 il numero sarà di 325 corse giornaliere rispetto alle 180 corse del tram (+80%)

Sulla linea 5 i bus effettueranno 248 corse in confronto alle 189 tranviarie (+31%)

Sulla linea 8 i bus effettueranno 824 corse rispetto alle 323 del tram (+155%)

Sulla linea 14 le corse sostitutive saranno 316 viaggi giornalieri rispetto ai 242 del tram (+31%)

Sulla linea 19 saranno 208 corse giornaliere rispetto alle 178 su rotaia (+17%)

L’utilizzo del servizio sostitutivo sarà completamente gratuito.

I lavori Anas

Il cantiere Anas sarà effettuato dal 6 ottobre al 4 dicembre per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sull’intradosso della Tangenziale Est, lungo la Circonvallazione Tiburtina. Il cantiere riguarda in particolare il tratto compreso tra Via Prenestina e Viale dello Scalo San Lorenzo e prevede la verniciatura protettiva delle travi e dei pilastri, il ripristino delle parti in calcestruzzo deteriorate e la sostituzione dei pluviali.

Le lavorazioni, per un importo di circa 600 mila euro, saranno organizzate su più turni, in parte anche notturni, con alcune fasi programmate il sabato, per consentire la maturazione dei materiali la domenica. Il cantiere Anas è arrivato ad uno stato di avanzamento tale che le lavorazioni sono interferenti con la rete elettrica dei tram: il che rende incompatibile l’esercizio del tram con il cantiere stesso, perché il ponteggio interferisce con i cavi elettrici che non possono essere spostati.

Obiettivo: garantire la piena efficienza strutturale e la durabilità dell’opera nel lungo periodo. Le attuali lavorazioni rientrano nel più ampio intervento giubilare da 14 milioni di euro che interessa tutta la soprelevata.

Le dichiarazioni

“I lavori di Anas sulla tangenziale impediranno ai tram l’uscita dai depositi di Porta Maggiore e Prenestina in quanto sarà necessario staccare la linea elettrica non rendendo possibile l’esercizio delle 6 linee tranviarie di Roma. Cogliamo però questa occasione per riqualificare quattro tratti dell’armamento tranviario, anticipando dei lavori che erano programmati per il 2026. Per limitare quanto più possibile i disagi dovuti allo stop dei tram, Atac ha messo a punto un servizio sostitutivo, totalmente gratuito, per ciascuna linea tranviaria che ci consentirà di avere la stessa capacità di passeggeri”. Lo afferma l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

“Gli interventi che Anas sta realizzando sulla Tangenziale Est sono fondamentali per garantire la manutenzione di una delle infrastrutture più importanti della città. Il cantiere è arrivato a una fase in cui le lavorazioni interferiscono con la rete elettrica dei tram: una condizione che rende temporaneamente incompatibile l’esercizio del servizio tranviario. Per questo motivo si è reso necessario sospendere il servizio. In questo modo, le attività Anas e quelle di Roma Capitale procedono in sinergia, nell’ottica di un piano complessivo di rigenerazione e messa in sicurezza delle nostre infrastrutture”. Dichiara l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

“Si continua a lavorare sulle infrastrutture e sul cambio della città. Questi interventi sono però importanti per migliorare Roma, per renderla più moderna e performante. Il servizio sostitutivo ha inoltre una frequenza maggiore e Roma Capitale ha predisposto una gratuità che speriamo possa perfino incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Un ringraziamento va alle lavoratrici e ai lavoratori di Atac, e all’azienda stessa, che con un’implementazione del servizio sostitutivo garantiranno una maggiore efficienza e tempi di attesa ridotti alle fermate”. È quanto afferma Giovanni Zannola presidente della Commissione Mobilità.

Foto di repertorio