Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto delle discariche abusive e dei reati ambientali, pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato, nella zona di Tor Vergata, un’area adibita a deposito illecito.

Roma, individuato deposito di moto rubate: veicoli cannibalizzati per rivendere i pezzi online, denunciato un uomo

All’interno del sito, ben nascosto alla vista e dalla strada, gli agenti hanno rinvenuto 15 telai di motoveicoli con numeri identificativi abrasi, veicoli in stato di abbandono e numerosi materiali riconducibili all’attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi e alla cannibalizzazione di veicoli. Le indagini hanno portato a ricondurre tali componenti alla rivendita online di pezzi di ricambio.

Tutti i componenti erano stati modificati in modo da non permettere di risalire alla provenienza dei veicoli, tutti privi di targhe e riferimenti utili all’identificazione dei legittimi proprietari. L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale e il responsabile, un uomo di 60 anni, con precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di abbandono, deposito e gestione illecita di rifiuti pericolosi, oltreché per ricettazione.

