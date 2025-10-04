Roma, si perde vicino all’Olimpico: paura per un piccolo turista

Roma – Bambino di 4 anni si perde in zona Prati: ritrovamento lampo da parte degli agenti della Polizia Locale in servizio di controllo intorno allo Stadio Olimpico.

La vicenda

Tempestivo l’intervento degli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei servizi di controllo intorno alla zona dello Stadio Olimpico, che ha permesso di ritrovare in brevissimo tempo un bambino inglese di 4 anni, che si era perso nelle vie del quartiere Prati.

La madre, appena arrivata in vacanza in Italia con il marito e il figlio, si è avvicinata in lacrime e in preda alla disperazione per chiedere aiuto ad uno dei motociclisti dei caschi bianchi, impegnato nei servizi di viabilità, in corso poco prima dell’incontro di calcio in programma all’Olimpico.

Lanciato l’allarme via radio, sono scattate immediatamente le ricerche nelle strade della zona e nel giro di qualche manciata di minuti, una pattuglia del Gpit ha individuato il piccolo in prossimità di viale delle Milizie, a circa due isolati rispetto a dove si era perso.

Nonostante conoscesse solo la lingua inglese, gli agenti sono riusciti a tranquillizzare il bimbo, che è stato subito affidato ai genitori i quali, sollevati, hanno ringraziato più volte gli operanti per il loro rapido e provvidenziale intervento, permettendogli di riabbracciare il piccolo in poco tempo.