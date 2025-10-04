Roma, in fiamme due abitazioni: tre persone in ospedale, indagini in corso

Roma – Due incendi in abitazione: duplice intervento dei Carabinieri nella notte tra ieri e oggi, 3 e 4 ottobre 2025.

Ieri sera, poco dopo le 21, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via De Rubertis, zona Laurentino 38, per la segnalazione di un incendio in un’abitazione al primo di 7 piani di un edificio.

Le fiamme si sono propagate nella cucina dopo che la proprietaria, una 26enne, mentre stava cucinando, ha fatto cadere, per distrazione, dell’olio bollente sui fornelli. L’incendio, che ha danneggiato parte della cucina, è stato domato dai Vigili del Fuoco che hanno dichiarato l’inagibilità dell’unità abitativa. La donna è stata trasportata da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale Campus Biomedico di Trigoria (RM), dove è giunta in codice verde.

Alcuni condomini, a causa del fumo che si era diffuso nello stabile, sono usciti dalle rispettive abitazioni a scopo precauzionale, per il tempo strettamente necessario allo spegnimento.

Nella notte, vero le ore 2:20, i Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale e quelli della Stazione di Roma Medaglie d’Oro sono intervenuti in un condominio in via dei Dardanelli, dove, per cause in corso di accertamento, si era sviluppato un incendio che stava interessando l’appartamento al piano seminterrato di proprietà di una 41enne italiana.

Evacuato l’intero stabile di 6 piani e messe in sicurezza 10 famiglie, le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco.

La proprietaria dell’appartamento interessato dalle fiamme, una 41enne italiana, e un altro condomino, 77enne italiano, sono stati trasportati, in codice giallo, da ambulanza presso l’ospedale Santo Spirito, la prima per inalazione di monossido di carbonio e il secondo a seguito di una caduta nel corso delle fasi di evacuazione.

Tre abitazioni dello stabile sono state dichiarate inagibili. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

