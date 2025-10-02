Roma, giro di vite contro i borseggiatori: altri 8 arresti

Con un’azione sempre più capillare, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma proseguono nei servizi mirati contro i borseggi, a tutela dei tanti turisti e cittadini che affollano quotidianamente la città.

I controlli e gli arresti

Negli ultimi giorni sono state arrestate 8 persone, gravemente indiziate di borseggi ai danni di turisti e residenti, messi a segno sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato in flagranza, nei pressi della fermata “Repubblica” della linea A, una cittadina cilena di 26 anni, sorpresa dai militari dopo aver asportato il portafogli ad una turista tedesca. La refurtiva è stata immediatamente restituita.

Poco dopo in via delle Muratte i Carabinieri di Roma Trastevere, all’interno di un fast food, hanno arrestato un 27enne algerino sorpreso subito dopo aver asportato la borsa di un turista russo poggiata sulla sedia di fianco.

Stessa sorte per tre cittadini romeni che, all’interno della metropolitana linea A, hanno tentato di rubare il portafogli ad un turista. I tre uomini sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del riposo e arrestati.

I Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato due cittadine italiane di 26 e 20 anni entrambe senza fissa dimora, già conosciute alle forze dell’ordine, nei pressi della fermata “Colosseo” della linea B, sorprese dai militari dopo aver asportato il portafogli ad una turista polacca.

All’interno delle Stazione Termini è stato arrestato un 35enne somalo, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo-Termini, mentre asportava il cellulare ad un cittadino italiano.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.