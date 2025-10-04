Roma – Persone attese da tutta Italia per la nuova manifestazione indetta per la giornata di oggi, 4 ottobre 2025, a sostegno del popolo palestinese.

Roma, nuova manifestazione oggi per gridare “Stop al genocidio” in Palestina: attese persone da tutta Italia

Nuova manifestazione per sabato 4 ottobre 2025, dopo quelle degli ultimi giorni: persone da tutta Italia attese a Roma per lo stato di agitazione indetto dalle associazioni palestinesi per gridare “Stop al genocidio”.

Dopo lo sciopero generale di ieri, venerdì 3 ottobre, e le manifestazioni spontanee dei giorni precedenti in tutto il territorio nazionale, sono previsti moltissimi partecipanti e misure di sicurezza straordinarie. Il corteo partirà da Porta San Paolo alle 14.30 per arrivare a piazza di San Giovanni in Laterano.

Foto di repertorio