Numerose le manifestazioni in tutta Italia in seguito alla notizia dell’abbordaggio e del fermo delle navi della Global Sumud Flotilla, nella serata di ieri, 1° ottobre 2025.

Global Sumud Flotilla, manifestazioni in tutta Italia contro l’abbordaggio: cortei a Roma e in diverse città del nostro territorio in segno di solidarietà agli attivisti e al popolo palestinese

Attualmente, le imbarcazioni fermate sono state un ventina e altrettante stanno cercando di proseguire verso Gaza, per portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

A Roma la manifestazione è partita da Piazza dei Cinquecento, dove continua il presidio permanente dopo lo sciopero del 22 settembre scorso. La mobilitazione si è diretta quindi verso i palazzi del governo e del Parlamento.

“Roma è scesa in piazza dalla parte degli attivisti e delle attiviste della Flotilla, dalla parte del popolo e della resistenza palestinese, denunciando complicità del governo con il terrorismo di Israele e pretendendo la rottura degli accordi diplomatici e commerciali, sapendo benissimo che la complicità si manifesta anche anche nel silenzio assordante che le finte opposizioni hanno dimostrato in questi due anni“, è quanto dichiarato da Potere al Popolo.

Numerose le manifestazioni spontanee anche in altre città delle nostre province; scioperi e mobilitazioni previsti anche nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.