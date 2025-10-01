I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, nella notte trascorsa, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne, della Provincia di Frosinone, che poco prima era entrato in una nota azienda vitivinicola del Comune di Paliano perpetrando un furto.

L’arresto

L’allarme era stato lanciato da alcuni residenti della zona di Santa Maria di Pugliano di Paliano che avevano contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Anagni segnalando la presenza di un uomo, sospetto, viaggiante a bordo di un’autovettura Mercedes. Attivate immediatamente le ricerche dalla Centrale Operativa a tutte le pattuglie in movimento, il veicolo non è sfuggito alla gazzella del Nucleo Radiomobile della Città dei Papi che giunta nei luoghi segnalati, con una manovra repentina è riuscita a intrappolare il ladruncolo sbarrandogli la strada.

A bordo del mezzo indicato i militari hanno identificato un 40enne, già noto alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi, originario della Provincia di Frosinone, esperto in questo genere di reati, che resosi subito conto di essere stato colto ormai in flagrante, ha ammesso subito le sue colpe senza opporre resistenza. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto attrezzi agricoli di vario genere, dal valore di circa 1000,00 euro, risultati essere il bottino di un furto avvenuto poco prima a Paliano all’interno di una nota azienda vitivinicola del luogo.

I Militari hanno anche rinvenuto gli arnesi da scasso utilizzati dal malfattore. La refurtiva riconosciuta dalla vittima titolare dell’azienda agricola è stata immediatamente restituita al proprietario.

L’uomo è stato subito accompagnato in caserma per la formalizzazione degli atti relativi al suo arresto e su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone, è stato tradotto presso la suo domicilio fino all’udienza di convalida di quest’oggi, al termine della quale veniva nuovamente condotto presso la propria abitazione di residenza dove dovrà rimanere sottoposto al regine degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sempre massima l’attenzione all’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, su tutto il territorio della giurisdizione indirizzata prevalentemente al fenomeno dei reati predatori, per garantire sicurezza e tranquillità alla popolazione.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.