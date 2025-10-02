Anche Cotral aderisce allo stato di agitazione previsto per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre 2025.

Cotral, sciopero di 24 ore domani: i dettagli

Le Organizzazioni Sindacali CGIL e USB hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì 3 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 146/1990.

Durante lo sciopero, il servizio di trasporto gestito da Cotral sarà assicurato esclusivamente nelle fasce orarie di garanzia, ovvero:

dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29

dalle 17 alle 19:59

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web cotralspa.it

Foto di repertorio