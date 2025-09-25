Sciopero nazionale dei treni per 24 ore: quando e tutti i dettagli

Sciopero nazionale dei treni per 24 ore dalle 21:00 del prossimo 2 ottobre: ecco tutti i dettagli.
Sciopero nazionale di 24 ore dei treni ad inizio ottobre: tutti i dettagli
Dalle ore 21:00 di giovedì 2 ottobre alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e Trenord.
Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.
Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.
Fonte: RFI
Foto di repertorio