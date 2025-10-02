Attualità

Montelanico. Tutto il paese si mobilita per la pace in Medioriente

Montelanico si mobilita per una grande marcia per la pace organizzata il prossimo sabato 4 ottobre dall’associazione culturale ‘Liberali’ con il patrocinio del comune.

La manifestazione, sostenuta da diverse associazioni locali, inizierà alle ore 19 presso la biblioteca comunale ‘Mario Capozi’ per poi proseguire lungo le strade del paese, con un lunga marcia della pace, e terminare in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si terrà uno spettacolo musicale.

