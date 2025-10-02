Montelanico si mobilita per una grande marcia per la pace organizzata il prossimo sabato 4 ottobre dall’associazione culturale ‘Liberali’ con il patrocinio del comune.
Montelanico. Tutto il paese si mobilita per la pace in Medioriente: la marcia organizzata per sabato prossimo
La manifestazione, sostenuta da diverse associazioni locali, inizierà alle ore 19 presso la biblioteca comunale ‘Mario Capozi’ per poi proseguire lungo le strade del paese, con un lunga marcia della pace, e terminare in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si terrà uno spettacolo musicale.
Maggiori dettagli nella locandina in evidenzia