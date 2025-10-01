Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere
23:45 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Occhi di gatto – S1E3 – Alexia
22:17 Occhi di gatto – S1E4 – Quentin
23:20 Ça c’est Paris! Questa è Parigi S1E2 – Il direttore artistico
00:20 Radio2 Social Club
01:27 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6788
21:20 Chi l’ha visto?
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
01:05 TG Magazine
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Realpolitik
00:57 Inganno fatale
Canale 5
20:00 TG5
20:35 La ruota della fortuna
21:40 Io canto family
00:24 TG5
Italia 1
20:34 NCIS – Unità Anticrimine
21:24 San Andreas
23:32 La tempesta perfetta
01:54 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Lezioni di mafie
23:40 Barbero risponde
01:00 Tg La7
TV8
20:20 Tv8 Champions Night
21:00 Champions League
23:00 Tv8 Champions Night
00:00 Gialappa’s Cempions
00:30 Machete Kills
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Comedy Match
01:30 Nudi e crudi
20 — Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:09 Fire Down Below – L’inferno sepolto
23:10 Viaggio al centro della Terra
00:55 Dc’s Legends of Tomorrow
Rai 4
20:34 C.S.I. Vegas S2E14 – Non c’è due senza tre
21:21 Hypnotic
22:55 Cobweb
00:22 C.S.I. Vegas S2E14 – Non c’è due senza tre
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:18 Inside man
23:54 Proposta indecente
Rai 5
20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Kazakistan: i mille volti di una terra sconosciuta – 04/01/2023
21:22 Noos – Viaggi nella Natura – Serengeti S2E1: Intrigo
22:18 Paradisi da salvare – S1E4 Le Isole Bijagos
23:11 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4
23:55 Rock Legends: Ray Charles
00:18 Patti Smith Electric Poet
01:12 Rai News Notte
Rai Movie
21:15 Le Mans ’66 – La grande sfida
23:50 Arsenio Lupin
Rai Premium
20:25 Corpo libero – S1E4
21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 27/09/2025
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Joker – Wild Card
23:00 Tv8 Champions Night
00:00 Gialappa’s Cempions
00:30 Grand Isle
Twentyseven
20:16 Colombo
21:12 Qua la zampa!
22:55 Come ti spaccio la famiglia
00:52 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Magnifica ossessione
LA7d
21:15 L’amore bugiardo – Gone Girl
00:00 Film
La 5
20:00 Uomini e donne
21:20 L’amore all’improvviso – Larry Crowne
23:08 Uomini e donne
00:25 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Matrimonio a prima vista Italia
Cine34
21:00 Buona giornata
22:49 Amore a prima vista
00:25 A ruota libera
Focus
20:35 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 Magie segrete della natura – PrimaTv
22:22 Magic moments – The spell of nature
23:35 I segreti della piramide perduta
Giallo
21:10 Capitaine Marleau
23:10 Jacobs: un veterinario per agente
01:10 Cherif
TOP Crime
20:20 The Mentalist
21:16 Law & Order: Special Victims Unit
22:05 Law & Order: Organized Crime
22:54 Law & Order: Special Victims Unit
00:41 Harry Wild – La signora del delitto
Italia 2
20:17 Due uomini e 1/2
21:15 Wolfman
23:14 Scuola di Polizia
01:16 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 Undercut: l’oro di legno
23:15 WWE NXT
Rai Storia
20:10 De Nicola, cittadino romano
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – L’avventura di Heinrich Schliemann da Omero a Troia – 13/12/2024
21:10 L’Italia della Repubblica – La Rinascita – puntata 4
22:05 Milva, diva per sempre
23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mare del mito – 06/06/2023
00:35 Rai News Notte
Mediaset Extra
21:20 Grande Fratello
