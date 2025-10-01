Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Occhi di gatto – S1E3 – Alexia

22:17 Occhi di gatto – S1E4 – Quentin

23:20 Ça c’est Paris! Questa è Parigi S1E2 – Il direttore artistico

00:20 Radio2 Social Club

01:27 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6788

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Realpolitik

00:57 Inganno fatale

Canale 5

20:00 TG5

20:35 La ruota della fortuna

21:40 Io canto family

00:24 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 San Andreas

23:32 La tempesta perfetta

01:54 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Lezioni di mafie

23:40 Barbero risponde

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 Machete Kills

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Comedy Match

01:30 Nudi e crudi

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:09 Fire Down Below – L’inferno sepolto

23:10 Viaggio al centro della Terra

00:55 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:34 C.S.I. Vegas S2E14 – Non c’è due senza tre

21:21 Hypnotic

22:55 Cobweb

00:22 C.S.I. Vegas S2E14 – Non c’è due senza tre

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:18 Inside man

23:54 Proposta indecente

Rai 5

20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Kazakistan: i mille volti di una terra sconosciuta – 04/01/2023

21:22 Noos – Viaggi nella Natura – Serengeti S2E1: Intrigo

22:18 Paradisi da salvare – S1E4 Le Isole Bijagos

23:11 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

23:55 Rock Legends: Ray Charles

00:18 Patti Smith Electric Poet

01:12 Rai News Notte

Rai Movie

21:15 Le Mans ’66 – La grande sfida

23:50 Arsenio Lupin

Rai Premium

20:25 Corpo libero – S1E4

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 27/09/2025

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Joker – Wild Card

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 Grand Isle

Twentyseven

20:16 Colombo

21:12 Qua la zampa!

22:55 Come ti spaccio la famiglia

00:52 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Magnifica ossessione

LA7d

21:15 L’amore bugiardo – Gone Girl

00:00 Film

La 5

20:00 Uomini e donne

21:20 L’amore all’improvviso – Larry Crowne

23:08 Uomini e donne

00:25 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

Cine34

21:00 Buona giornata

22:49 Amore a prima vista

00:25 A ruota libera

Focus

20:35 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 Magie segrete della natura – PrimaTv

22:22 Magic moments – The spell of nature

23:35 I segreti della piramide perduta

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:10 Cherif

TOP Crime

20:20 The Mentalist

21:16 Law & Order: Special Victims Unit

22:05 Law & Order: Organized Crime

22:54 Law & Order: Special Victims Unit

00:41 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Wolfman

23:14 Scuola di Polizia

01:16 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:10 De Nicola, cittadino romano

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – L’avventura di Heinrich Schliemann da Omero a Troia – 13/12/2024

21:10 L’Italia della Repubblica – La Rinascita – puntata 4

22:05 Milva, diva per sempre

23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mare del mito – 06/06/2023

00:35 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:20 Grande Fratello

