San Vittore del Lazio – Brutto incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 30 settembre 2025, in provincia di Frosinone: grave un operaio di soli 27 anni, residente a Colleferro.

San Vittore, incidente al termovalorizzatore: grave un giovane operaio di Colleferro. Ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, il giovane operaio sarebbe in gravi condizioni dopo essere precipitato mentre stava lavorando al termovalorizzatore di San Vittore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00: il 27enne sarebbe caduto da un’impalcatura ed è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto, i Carabinieri e lo SPRESAL della ASL Frosinone. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio