Certificazione ISO 9001 al Comune di Colleferro, che punta sulla qualità per i servizi ai cittadini

Il Comune di Colleferro ha recentemente conseguito la Certificazione ISO 9001, un traguardo significativo che sancisce l’impegno dell’Ente nel miglioramento della Qualità e dell’efficienza dei servizi offerti alla comunità. Il percorso, avviato per volontà dell’attuale amministrazione, si inserisce in una strategia più ampia mirata a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini.

L’iter di certificazione, tutti i dettagli

L’iter di certificazione ha coinvolto un’attenta analisi dei processi interni ed esterni, focalizzandosi su aree chiave come l’urbanistica, la gestione del personale, la manutenzione del verde, la raccolta rifiuti e gli affidamenti dei lavori pubblici. La principale sfida, come dichiarato dai responsabili, è stata “mettere in discussione il nostro operato e accettarne l’analisi e il giudizio di conformità da parte di un soggetto terzo indipendente”. In questa fase, il supporto degli auditor di Audit Service & Certification, l’Organismo di Certificazione incaricato, è stato fondamentale secondo il Segretario Generale Ciro Ramunni: “hanno mostrato professionalità e un approccio anche didattico nei confronti di un Ente alla sua prima esperienza”.

Benefici concreti e coinvolgimento del personale

L’adozione dello standard ISO 9001 ha portato a risultati tangibili, in particolare un cambiamento di approccio nell’organizzazione del lavoro, orientato alla ricerca del miglioramento continuo. La certificazione, infatti, incentiva un uso più efficiente delle risorse umane e finanziarie, razionalizzando i flussi di lavoro per creare un modello ottimale di gestione. Questo si traduce in una riduzione dei tempi di risposta alle richieste dei cittadini e in una maggiore trasparenza.

Il processo ha visto il coinvolgimento attivo di diverse figure professionali, coordinate dal Segretario Generale Ramunni. È stato lui a dare l’impulso iniziale, promuovendo il percorso non solo come un’attività di verifica, ma anche come un’opportunità di formazione e crescita professionale per tutto il personale.

La visione politica e strategica

Il Sindagio Pierluigi Sanna sottolinea il significato politico di questo risultato. L’ottenimento della certificazione dimostra la capacità dell’amministrazione di agire in modo efficiente ed efficace, consolidando la sua credibilità e la fiducia dei cittadini.

“La Politica dell’Ente è rivolta al futuro, alla crescita del benessere della comunità, ponendo le basi per realizzare le aspettative ed i desideri dei cittadini”, ha dichiarato Sanna.

Il Segretario Generale Ciro Ramunni ribadisce l’importanza del traguardo raggiunto, ma lo vede anche come un punto di partenza: “Sono consapevole che l’ottenimento della Certificazione ISO 9001 è un grande risultato che gratifica il lavoro sin qui svolto, ma rappresenta anche un punto di partenza che ci impegna nel prossimo triennio a un costante monitoraggio, aggiornamento e miglioramento dei servizi offerti”.