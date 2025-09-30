Gavignano – Alienazione immobile del comune di Colleferro: riaperti i termini fino al prossimo 30 ottobre.
Info e dettagli
Sono stati riaperti i termini per l’alienazione, mediante asta pubblica, degli immobili di titolarità del Comune di Colleferro, siti nel Comune di Gavignano, in località Santissima Trinità. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del 30 ottobre 2025, presso l’Ufficio Protocollo.
Leggi anche – Certificazione ISO 9001 al Comune di Colleferro, che punta sulla qualità per i servizi ai cittadini
Per le modalità di presentazione si rimanda al sito del Comune di Colleferro.
Foto di repertorio