Paliano – Posticipato l’inizio dei lavori dell’ufficio postale ma nessun’altra soluzione temporanea da Poste Italiane: la nota del sindaco, Domenico Alfieri.

La nota stampa del Sindaco

“A seguito delle interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale e Poste Italiane, in data odierna, abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale tramite protocollo, nel quale ci viene comunicato il posticipo dell’inizio dei lavori.

I lavori di ristrutturazione avranno inizio in data 15 ottobre e si protrarranno fino al 20 novembre 2025, salvo imprevisti di cui verrà data tempestiva comunicazione.

L’Amministrazione comunale ha ribadito a Poste Italiane la necessità di individuare una soluzione alternativa più idonea per i nostri concittadini, specialmente per gli anziani e per le persone con difficoltà motorie. Nonostante le nostre richieste, che comprendevano la messa a disposizione di un’unità mobile o di una sede temporanea alternativa all’interno del nostro territorio, Poste Italiane ha rifiutato tali soluzioni.

Riteniamo tale atteggiamento inopportuno e non risolutivo.

Nei prossimi giorni interesserò Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone rispetto a tale grave situazione”, è quanto dichiarato dal primo cittadino di Paliano.

