Paliano – Chiude dal 26 settembre l’ufficio postale: la nota stampa del sindaco, Domenico Alfieri.

Paliano, chiude per lavori l’ufficio postale: la nota stampa del Sindaco

“Vi scrivo per una notizia che ci ha colto di sorpresa. Poste Italiane ci ha avvisato con poco preavviso che, dal 26 settembre al 31 ottobre, salvo imprevisti, il nostro ufficio postale rimarrà chiuso per dei lavori, senza prevedere una sede temporanea e alternativa nella nostra città.

Poste Italiane ci ha comunicato come alternativa le sede presenti nei comuni limitrofi, ma per alcune specifiche operazioni l’ufficio preposto sarà quello di Piglio.

TALE SITUAZIONE NON È ACCETTABILE.

Non possiamo chiedere ai nostri anziani e a chi ha difficoltà a muoversi di recarsi in una sede alternativa a Paliano.

Per questo motivo ho scritto una lettera che vi allego, chiedendo una soluzione immediata a Poste Italiane che garantisca un presidio nella nostra città.

Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo”, è quanto dichiarato tramite post dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Foto di repertorio