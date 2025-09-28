Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E3

22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E4

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1 – Il collezionista

00:45 Che tempo fa

00:50 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E14 – Vicini di casa

21:50 N.C.I.S. Origins S1E14 – Angelo custode

22:45 La Nuova DS

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 SOS Plastica – PresaDiretta

21:20 Blackout – PresaDiretta

23:10 Ostaggi del sospetto – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:32 Fuori dal coro

00:57 La conseguenza

Canale 5

20:00 TG5

20:36 La ruota della fortuna

21:41 La notte nel cuore – Riassunto

21:44 La notte nel cuore – PrimaTv

00:06 Pressing

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:09 American dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 L’amore infedele – Unfaithful

23:40 C’est la vie – Prendila come viene

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del Barlume

23:20 Mia moglie per finta

NOVE

21:30 Enrico Brignano Show – Parte dopo

23:40 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:10 Atomica bionda

23:24 Nico

01:17 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:19 Criminal Minds: Evolution S17E6 La stella polare

21:19 Boundless

23:24 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

01:29 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 L’uomo che sussurrava ai cavalli

00:39 The Untouchables – Gli intoccabili

Rai 5

20:23 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli pt.4

20:30 Overland 22 – Pakistan: rotta verso il confine del nord – 04/01/2022

21:23 Milva, diva per sempre

22:54 Edorado Bennato – Fuoco e bugie dai Campi Flegrei

23:49 David Gilmour – Wider Horizons

Rai Movie

21:10 Piedone d’Egitto

23:00 K-Pax – Da un altro mondo

01:05 Ammore e malavita

Rai Premium

21:20 Tale e Quale Show

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E11

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E12

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E13

Cielo

20:00 Studio Basket Supercoppa

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Lincoln Lawyer

23:30 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:35 Sky Sport 24 Night

00:35 Escobar Il fascino del male

Twentyseven

20:23 Super Car

21:12 Sabrina

23:27 Pericolosamente insieme

01:31 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Quando le mani si sfiorano

23:30 Angelus di Papa Leone XIV

23:45 A piedi nudi nel parco

01:15 Effetto Notte – TV2000

LA7d

21:20 Julie & Julia

23:35 I girasoli

01:35 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:07 Tradimento

21:10 Identical Love

23:04 Amici di Maria

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Vicini di casa – PrimaTv

22:46 Simpatici e antipatici

00:28 Amici come prima

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 I campioni del regno animale

23:38 Viva i brutti! – La bellezza nascosta degli animali

00:52 Licaoni nella terra dei leoni

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 McDonald & Dodds

TOP Crime

20:20 The Mentalist

21:14 Il ritorno di Colombo

22:59 Poirot

Italia 2

20:26 Mom

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:20 Dampyr

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:10 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Elisabetta Moro

20:30 Passato e Presente – Rodolfo Valentino, l’uomo che sedusse l’America – 19/11/2024

21:10 Sacco e Vanzetti

23:10 Brigitte contro BB

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie Quotidiane. Tiepolo, Affreschi di palazzo Labia a Venezia (pt.5)

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Rodolfo Valentino, l’uomo che sedusse l’America – 19/11/2024

Mediaset Extra

21:25 Le ali della vita

01:40 Avanti un altro

