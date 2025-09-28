Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E3
22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E4
23:30 TG1 Sera
23:35 Speciale Tg1 – Il collezionista
00:45 Che tempo fa
00:50 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 N.C.I.S. S22E14 – Vicini di casa
21:50 N.C.I.S. Origins S1E14 – Angelo custode
22:45 La Nuova DS
00:30 L’altra DS
Rai 3
20:00 Blob
20:30 SOS Plastica – PresaDiretta
21:20 Blackout – PresaDiretta
23:10 Ostaggi del sospetto – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:32 Fuori dal coro
00:57 La conseguenza
Canale 5
20:00 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:41 La notte nel cuore – Riassunto
21:44 La notte nel cuore – PrimaTv
00:06 Pressing
Italia 1
20:25 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:09 American dad! – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 L’amore infedele – Unfaithful
23:40 C’est la vie – Prendila come viene
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 I delitti del Barlume
23:20 Mia moglie per finta
NOVE
21:30 Enrico Brignano Show – Parte dopo
23:40 I migliori Fratelli di Crozza
20 — Venti
21:10 Atomica bionda
23:24 Nico
01:17 Dc’s Legends of Tomorrow
Rai 4
20:19 Criminal Minds: Evolution S17E6 La stella polare
21:19 Boundless
23:24 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata
01:29 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 L’uomo che sussurrava ai cavalli
00:39 The Untouchables – Gli intoccabili
Rai 5
20:23 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli pt.4
20:30 Overland 22 – Pakistan: rotta verso il confine del nord – 04/01/2022
21:23 Milva, diva per sempre
22:54 Edorado Bennato – Fuoco e bugie dai Campi Flegrei
23:49 David Gilmour – Wider Horizons
Rai Movie
21:10 Piedone d’Egitto
23:00 K-Pax – Da un altro mondo
01:05 Ammore e malavita
Rai Premium
21:20 Tale e Quale Show
23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E11
00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E12
01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E13
Cielo
20:00 Studio Basket Supercoppa
20:30 Affari di famiglia
21:20 The Lincoln Lawyer
23:30 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:35 Sky Sport 24 Night
00:35 Escobar Il fascino del male
Twentyseven
20:23 Super Car
21:12 Sabrina
23:27 Pericolosamente insieme
01:31 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Quando le mani si sfiorano
23:30 Angelus di Papa Leone XIV
23:45 A piedi nudi nel parco
01:15 Effetto Notte – TV2000
LA7d
21:20 Julie & Julia
23:35 I girasoli
01:35 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:07 Tradimento
21:10 Identical Love
23:04 Amici di Maria
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Vicini di casa – PrimaTv
22:46 Simpatici e antipatici
00:28 Amici come prima
Focus
20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:26 I campioni del regno animale
23:38 Viva i brutti! – La bellezza nascosta degli animali
00:52 Licaoni nella terra dei leoni
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 McDonald & Dodds
TOP Crime
20:20 The Mentalist
21:14 Il ritorno di Colombo
22:59 Poirot
Italia 2
20:26 Mom
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:20 Dampyr
DMAX
21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:10 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Elisabetta Moro
20:30 Passato e Presente – Rodolfo Valentino, l’uomo che sedusse l’America – 19/11/2024
21:10 Sacco e Vanzetti
23:10 Brigitte contro BB
00:05 Rai News Notte
00:10 Iconologie Quotidiane. Tiepolo, Affreschi di palazzo Labia a Venezia (pt.5)
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – Rodolfo Valentino, l’uomo che sedusse l’America – 19/11/2024
Mediaset Extra
21:25 Le ali della vita
01:40 Avanti un altro
