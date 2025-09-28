I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 17:00 di ieri, 27 settembre 2025, per un incendio autovettura sull’autostrada A1 direzione sud km 647,000 nel territorio del comune di Ceprano.

A1, auto in fiamme a Ceprano: paura nel pomeriggio di ieri, intervengono i Vigili del Fuoco

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) e con modulo fuoristrada CA.

I vigili del fuoco di Frosinone hanno spento l’auto in fiamme e hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche Polizia Stradale di Frosinone.