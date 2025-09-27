Attualità Cronaca Viabilità

A1, brutto incidente a Ceprano: feriti gravi, interviene l’eliambulanza

Di Veronica Di Tora -
Incidente stradale in A1 direzione sud km 648,500 nei pressi dell’uscita Ceprano.

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 09:45 di oggi, 27 settembre 2025, per un incidente stradale in A1 direzione sud km 648,500 nel territorio del comune di Ceprano che ha coinvolto una autovettura uscita fuori strada.

Il conducente e le persone trasportate sono  state tempestivamente soccorse e affidate alle cure del 118 per il successivo elitrasporto presso il locale nosocomio.

L’intervento dell’elisoccorso ha richiesto la temporanea chiusura della corsia sud dell’autostrada.

Il personale dei Vigili del Fuoco è tuttora impegnato nella messa in sicurezza del mezzo ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Sul posto anche Polizia Stradale di Cassino, il 118 e l’elisoccorso.